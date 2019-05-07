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Politika

Adalet Bakanı Gül: Herkese düşen görev karara saygı duymak

Adalet Bakanı Gül, "Başta biz siyasetçiler olmak üzere herkese düşen görev karara saygı duymak, süreci suhuletle tamamlamaktır." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.05.2019
Adalet Bakanı Gül: Herkese düşen görev karara saygı duymak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı konusunda, "Başta biz siyasetçiler olmak üzere, herkese düşen görev karara saygı duymak, süreci suhuletle tamamlamaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, YSK'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin en yüksek karar mercii olan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimleriyle ilgili kararını verdi. 23 Haziran'da İstanbulluların söyleyeceği son sözün, İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim."

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