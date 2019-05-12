DSP'nin İBB Başkan adayı istifa etti
DSP'li Muammer Aydın adaylıktan çekildi.
İstanbul
Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.
İSTİFA BİLDİRİMİ— Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 12 Mayıs 2019
Bugün itibariyle DSP ‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur.
Av.Muammer AYDIN
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.