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Politika

DSP'nin İBB Başkan adayı istifa etti

DSP'li Muammer Aydın adaylıktan çekildi.

Hüseyin Kulaoğlu   | 12.05.2019
DSP'nin İBB Başkan adayı istifa etti

İstanbul

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

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