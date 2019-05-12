Kılıçdaroğlu'ndan Nişancı paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 12 Mayıs 2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.