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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Nişancı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp   | 12.05.2019
Kılıçdaroğlu'ndan Nişancı paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum." ifadesine yer verdi.

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