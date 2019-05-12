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Politika

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a, sabah namazı için geldikleri Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tansel Parlak   | 12.05.2019
Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, sabah namazı için geldikleri Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Yıldırım çifti, sabah namazını cemaatle kılarak dua etti.

Yıldırım, duanın ardından vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Binali Yıldırım ve eşi fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Yıldırım ve eşine, cami giriş ve çıkışında vatandaşlar tezahüratlarıyla yoğun ilgi gösterdi.

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