Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a, sabah namazı için geldikleri Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, sabah namazı için geldikleri Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Yıldırım çifti, sabah namazını cemaatle kılarak dua etti.
Yıldırım, duanın ardından vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Binali Yıldırım ve eşi fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.
Yıldırım ve eşine, cami giriş ve çıkışında vatandaşlar tezahüratlarıyla yoğun ilgi gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.