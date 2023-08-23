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Yapay zeka, gazeteciliği nasıl bir şekle dönüştürecek?

Sefa Şengül  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Yapay zeka, gazeteciliği nasıl bir şekle dönüştürecek?

Yapay zeka platformlarının basit düzeyde içerikleri, hızlı ve istenilen seviyede hazırlayabilmesinin ardından, bazı küresel medya kuruluşları yapay zeka firmalarıyla iş birliğine gitti. Peki, gazetecilik nereye evriliyor? Gazeteciliğin bu anlamdaki geleceğini, İsmail Halis ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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