Dolar
18.58
Euro
18.56
Altın
1,677.21
ETH/USDT
1,584.80
BTC/USDT
20,722.00
BIST 100
4,331.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazadan yaralı kurtulan yolcular, kaza anında yaşadıklarını anlattı.
logo
Podcast

Kosova’da neler oluyor?

Kosova’daki Sırp azınlığın hükümete tepkileri giderek artıyor. Peki Sırpların hamisi Sırbistan ile Kosova’da Arnavut çoğunluğun kontrolündeki hükümet olaylara nasıl bakıyor? AA Belgrad Muhabiri Talha Öztürk ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.11.2022
Kosova’da neler oluyor?

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı
İletişim Başkanlığı 31 Ekim-6 Kasım 2022 Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Kosova’da neler oluyor?

Kosova’da neler oluyor?

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson neden Türkiye’de?

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali izleyiciye ne anlatıyor?

COP27 zirvesi, iklim değişikliği senaryolarına karşı dünya devletlerini harekete geçirecek mi?

COP27 zirvesi, iklim değişikliği senaryolarına karşı dünya devletlerini harekete geçirecek mi?
İsrail’de Netanyahu, aşırı sağcı müttefikleriyle iktidara geliyor

İsrail’de Netanyahu, aşırı sağcı müttefikleriyle iktidara geliyor
Twitter'da “lavabo devrimi”

Twitter'da “lavabo devrimi”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet