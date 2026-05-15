Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'dan Finlandiya'nın İsrailli savunma heyetiyle görüşmesine tepki

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Callamard, İsrail Savunma Bakanlığı heyetinin Helsinki'de görüşmeler yapmasını "utanç verici" bulduğunu belirterek, "Buna artık bir son verilmeli. Finlandiya'nın uluslararası yükümlülükleri ve güvenilirliği tehlikede." dedi.

İsrail'in Finlandiya'nın savunması için ihtiyaç duyduğu teçhizatı sağlayacak bir ülke olmadığını söyleyen Callamard, "Neden soykırımcı bir devleti tercih ediyorsunuz? Finlandiya halkı ve siyasi temsilcileri doğru olanın arkasında durmalı." ifadelerini kullandı.

Callamard, İsrailli savunma heyetinin Helsinki'de ağırlanmasına tepki göstererek "İsrail silahları satın almak doğru değil ve bu uluslararası hukuku da ihlal edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Finlandiya Direktörü Frank Johansson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen anlaşılmaz ve utanç verici bir durum. Finlandiya, soykırıma bulaşmış İsrail'in silah endüstrisi firmalarını Helsinki'ye davet edip işbirliği görüşmeleri yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında Finlandiya Savunma Bakanlığı ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'i etiketleyen Johansson, ahlaki pusulanın ciddi bir şekilde kaydığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, savunma sanayi heyetinin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de "savaş alanında kanıtlanmış teknolojiler ve savunma alanında yeni kurulan şirketlerin tanıtıldığı" bir etkinliğe katıldığı aktarıldı.