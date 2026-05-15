İstanbul Finans Merkezi ile Astana Uluslararası Finans Merkezi'nden stratejik işbirliği İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye'nin Orta Asya'daki finans ekosistemleriyle arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla, Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) ile stratejik işbirliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımlarıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı düzenlendi.

İFM'den yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında yapılan törende, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ile AIFC Başkanı Renat Bekturov mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki finans merkezi arasında bilgi paylaşımını, ortak projeleri ve finansal ekosistemler arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi amaçlıyor.

İFM ile AIFC, imzalanan mutabakat kapsamında uluslararası finans merkezlerinin yönetimi, operasyonel süreçleri ve eğitim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

Aynı zamanda yatırımcı farkındalığını artırmaya yönelik seminerler, atölyeler ve kapasite geliştirme programları gibi ortak faaliyetler yürütülecek. Bu çalışmalar aracılığıyla Türkiye, Kazakistan ve uluslararası finans piyasaları arasındaki etkileşimin artırılması ve finans toplulukları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

"İşbirliği yeni yatırım ve iş geliştirme imkanlarını beraberinde getirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İFM olarak uluslararası finans merkezleriyle işbirlikleri kurmayı, İstanbul'un bölgesel ve küresel finans ekosistemi içindeki konumunu güçlendirmeyi, yatırım ve iş geliştirme imkanlarını artırmayı stratejik öncelik olarak gördüklerini belirtti.

AIFC'nin Orta Asya'da geliştirdiği finansal altyapıyı ve uluslararası yatırımcılar açısından oluşturduğu dinamik ekosistemi değerli bulduklarını kaydeden Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik konumuyla, Astana'nın bölgesel finans ağındaki güçlü rolünün birlikte önemli bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. AIFC ile imzaladığımız bu mutabakat, bilgi paylaşımı ve kurumsal işbirliklerine önemli bir katkıda bulunacak. Bu işbirliğinin yeni yatırım ve iş geliştirme imkanlarını da beraberinde getireceğini öngörüyoruz."