Devlet korumasındaki çocuklar aile şefkatiyle büyüyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile odaklı sosyal hizmet anlayışı kapsamında yürütülen koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme uygulamalarıyla çocukların aile ortamında büyümeleri sağlanıyor.

AA muhabirinin, "15 Mayıs Milli Aile Haftası" dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık, çocukların psikososyal gelişimi açısından en uygun ortamın aile ortamı olduğu anlayışıyla hareket ederek, "koruyucu aile" ve "evlat edinme" hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen "koruyucu aile hizmeti" ile biyolojik ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan çocuklar, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme ve incelemelerin ardından uygun ailelerle eşleştiriliyor. Bu süreçte çocukların güvenli, sevgi dolu ve aile ortamında gelişimlerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

İlk örnekleri 1961'de başlayan uygulama, devlet ve ailelerin birlikte sorumluluk üstlendiği bir model olarak 19 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Gönül Elçileri Projesi" ile daha da yaygınlaştırıldı.

2002'den bu yana aile odaklı sosyal hizmet anlayışıyla güçlendirilen koruyucu aile hizmeti ile bugüne kadar 10 bin 918 çocuk, 9 bin 173 koruyucu ailenin yanında aile şefkatiyle büyüyor.

21 bin 31 çocuk evlat edinme hizmetinden faydalandı

Aile odaklı hizmetlerin bir diğer ayağını oluşturan "evlat edinme" hizmeti kapsamında da biyolojik ailesiyle yaşama imkanı kalmamış ve hukuki durumu uygun çocukların kalıcı bir aile ortamına kavuşması sağlanıyor.

Bakanlık tarafından yürütülen ayrıntılı inceleme, izleme ve mahkeme sürecinin ardından çocuk ile yeni ailesi arasında hukuki ve duygusal bağ kuruluyor.

Bu yıl devlet himayesindeki 681 çocuk evlat edinme hizmetiyle yeni ailelerine kavuşurken, bugüne kadar 21 bin 31 çocuk hizmetten faydalandı.

Ülke genelinde en fazla koruyucu aile ise İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Adana'da bulunuyor.

Öte yandan Avrupa Birliği Delegasyonunun mali desteği, Bakanlık ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "geçici koruyucu aile hizmeti" başlatıldı.

Bu uygulama ile çocukların kuruluş bakımına alınmadan aile şefkatiyle desteklenmeleri hedefleniyor. Böylece, aile yanına dönüşü ilk aşamada mümkün olmayan, hakkında uygun hizmet modeli henüz belirlenmemiş veya çeşitli nedenlerle devlet himayesi altına alınan çocukların, geçici koruyucu ailelerin yanında bakımları sağlanıyor.

Model, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Şanlıurfa, İstanbul, Kayseri, Konya, Adana, Samsun, Antalya, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya ve Trabzon illerinde aktif olarak yürütülüyor.

"Geçici koruyucu aile" uygulamasından da bugüne kadar 246 çocuk yararlandırıldı.

