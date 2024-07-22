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Spor, Paris 2024

Türkiye'nin olimpiyat macerası

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 104 madalya kazandı.

Ercan Çakar  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Türkiye'nin olimpiyat macerası

İstanbul

AA'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye'nin olimpiyat tarihi ve bu yıl oyunlara katılacak sporculara yönelik hazırladığı haber dosyasının bu bölümünde, milli sporcuların bugüne dek olimpiyatlarda kazandığı madalyalara yer verildi.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 41 altın, 27 gümüş, 36 da bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda 9 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 104 madalyanın 66'sı güreşte, 11'i halterde, 9'u tekvandoda, 7'si boksta, 4'ü karatede, 3'ü atletizmde, 2'si judoda ve birer tane okçuluk ile cimnastikte geldi.

En başarılı olimpiyat Roma

Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu.

Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.

Tokyo 2020 en çok madalya kazanılan olimpiyat

Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı.

Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya aldı.

Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili oldu.

Madalyasız olimpiyatlar

Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu.

Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.

Olimpiyatlarda Türkiye

Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayılarıyla, aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

OrganizasyonKatılımAltınGümüşBronzToplam
Tokyo 202010822913
Rio 20161031348
Londra 20121141113
Pekin 2008681135
Atina 20046634411
Sidney 2000593-25
Atlanta 1996544116
Barcelona 1992472226
Seul 19885011-2
Los Angeles 198448--33
Moskova 1980Katılım yok----
Montreal 197630----
Münih 197230-1-1
Meksiko 1968332--2
Tokyo 1964252316
Roma 19605572-9
Melbourne 1956153227
Helsinki 1952602-13
Londra 19486764212
Berlin 1936601-12
Los Angeles 1932Katılım yok----
Amsterdam 192840----
Paris 192440----
Anvers 1920Katılım yok----
Stockholm 19122----
Londra 19081----
Atina 1906Ara olimpiyat----
St. Louis 1904Katılım yok----
Paris 1900Katılım yok----
Atina 1896İlk olimpiyat----
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