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Dünya

Katar ile Türkiye arasında 'eğitimde iş birliği' konusu ele alındı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile eğitimde iş birliğini görüştü.

Serdar Bıtmez,Gülşen Topçu   | 18.10.2020
Katar ile Türkiye arasında 'eğitimde iş birliği' konusu ele alındı

Doha

"Her şeyden Önce Eğitim" ve "Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma" kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza, Türk Büyükelçi Göksu ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Eğitimle ilgili konuların ele alındığı görüşmede, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı kurumlarla Türkiye arasında bilimsel araştırma ve eğitim alanındaki iş birliği masaya yatırıldı.

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