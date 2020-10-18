Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'de oy verme işlemi sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 18.10.2020
KKTC'de oy verme işlemi sona erdi Fotoğraf: Ali İhsan Akça/AA

Lefkoşa

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 295'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kovid-19 sürecinde 'soğuk hava' uyarısı

Benzer haberler

KKTC'de oy verme işlemi sona erdi

KKTC'de oy verme işlemi sona erdi

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı

KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm

KKTC halkı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gidiyor

KKTC halkı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gidiyor
46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a yoğun ilgi

46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a yoğun ilgi
KKTC'de DP ve YDP seçimin ikinci turunda Tatar'ı destekleme kararı aldı

KKTC'de DP ve YDP seçimin ikinci turunda Tatar'ı destekleme kararı aldı