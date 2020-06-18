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Türkiye, Libya

MSB: Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da patlamamış ve tuzaklanan 12 mühimmatın bölgedeki patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 18.06.2020
MSB: Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libya'da sivil yerleşim yerlerine atılıp patlamayan çok sayıda mühimmat ile masum sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, bölgede bulunan patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) timleri , tespit edilen 12 mühimmatı daha imha etti.

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