MSB: Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libya'da sivil yerleşim yerlerine atılıp patlamayan çok sayıda mühimmat ile masum sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam ediliyor.
Bu kapsamda, bölgede bulunan patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) timleri , tespit edilen 12 mühimmatı daha imha etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.