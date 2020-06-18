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Dünya, Libya

Libya BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyesi oldu

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeliğine seçildi.

Halime Afra Aksoy   | 18.06.2020
Libya BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyesi oldu

Trablus

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyeliğine seçildi.

BM Libya Komisyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin BM Genel Kurulu'nda üye 192 ülkenin 182'sinin desteğiyle ECOSOC üyesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya'nın ECOSOC üyeliğinin 1 Ocak 2021'den itibaren 3 yıllık dönemi kapsadığı ifade edildi.

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni ise ülkesinin yaşadığı gerilimlere rağmen üye seçilmesinden memnun olduğunu belirtti.

Sunni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı olaylara rağmen, Dışişleri Bakanlığımızın ve New York'taki misyonlarımızın diplomatik çabaları sayesinde Libya, uluslararası toplumda önemli ve etkin bir role sahip olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Libyalı diplomat, "ülkesinin, dünya ülkeleri arasındaki egemenliğini geri getirmenin zamanı geldiğini" aktardı.

BM Genel Kurulu'nda dün yapılan seçimlerde, BM'nin 75. Genel Kurul Başkanı, Güvenlik Konseyi'nin yeni dönem geçici üyeleri ile Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeleri belirlenmişti.

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