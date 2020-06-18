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Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Filistin'e kritik ziyaret

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını görüşmek için Filistin'e geldi.

Mustafa Deveci   | 18.06.2020
Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Filistin'e kritik ziyaret

Kudüs

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. 

Filistinli kaynaklar, Abbas-Safedi görüşmesinin ana gündem maddesinin İsrail'in "ilhak" planı olduğunu belirtti.

Safedi'nin ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın mesajını Abbas'a ileteceğini aktaran Filistinli yetkililer, söz konusu mesajın detayına ilişkin ise bilgi vermedi.

Kral Abdullah, önceki gün ABD Kongre üyeleriyle telekonferans üzerinden gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in "ilhak" planının Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in "ilhak" planına tepki gösteren Kral Abdullah, "İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları tek taraflı ilhakı kabul edilemez, bölgede barış ve istikrarın sağlanması beklentisini baltalar." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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