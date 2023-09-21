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Kültür

Zuhal Olcay, İstanbul'da konser verdi

Şarkıcı Zuhal Olcay, Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta hayranlarıyla buluştu.

Fatih Türkyılmaz  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Zuhal Olcay, İstanbul'da konser verdi

İstanbul

Türk müziğinin önemli caz vokallerinden olan sanatçı, "Zuhal Olcay ile Ormanda Jazz" adlı etkinlikte sevilen şarkılarını yorumladı.

Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Zuhal Olcay, aralarında "Adım Kadın", Eksik Bir Şey", "Güller ve Dudaklar" ile "Yine Aşk Var"ın da olduğu şarkılarını seslendirdi.​​​​​​​

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