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Kültür

The Beatles'ın şimdiye kadar yayınlanmamış albüm kayıtları açık artırmaya çıkarıldı

İngiliz rock grubu The Beatles'a ait yayınlanmamış şarkılar, prova kayıtları ve röportajlarının yer aldığı kasetler, internet üzerinden açık artırmaya sunuldu.

Ömer Faruk Yıldız  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
The Beatles'ın şimdiye kadar yayınlanmamış albüm kayıtları açık artırmaya çıkarıldı

İstanbul

Müzayede Evi Gotta Have Rock and Roll'un internet sitesinde açılan ilanda, grubun kayıp kayıtlarının yer aldığı 6 kaset, 300 bin dolardan açık artırmaya konuldu.

Kasetlerde, grubun 1967'de yayınlanan "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" adlı albüm kayıtlarında stüdyo dışından gelen hayvan sesleri, Paul McCartney'in farklı vokal denemeleri, George Harrison'ın Jimmy Page ile "While My Guitar Gently Weeps" şarkısını farklı versiyonda çalma denemeleri ve John Lennon ile yapılmış 45 dakikalık röportaj yer alıyor.

Satıştan yaklaşık 500 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

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