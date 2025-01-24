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Kültür

Yarın, 81 ilde aynı anda kitap okuma buluşması düzenlenecek

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında yarın 81 ilde, yüzlerce alanda kitap okuma buluşması gerçekleştirilecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Yarın, 81 ilde aynı anda kitap okuma buluşması düzenlenecek

İstanbul

Her yaştan kitap dostu, 14.00-15.00'te gerçekleşecek etkinlikte, Hacı Bektaş-ı Veli konulu yarışmanın kitaplarını okuyacak.

Türkiye'nin 81 ilinden katılımcılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan yarışma, 12. yılında "Hacı Bektaş-ı Veli, İncinsen de İncitme" konusu ile devam ediyor.

İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenen yarışmanın katılımcıları, arkadaşları ve aileleriyle illerde belirlenen okuma etkinliklerine katılabilecek.

"Evde, toplu taşıma araçlarında, şehir merkezinde, camide, alışveriş merkezinde her yerde okuyoruz." sloganıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin belirlenen toplanma alanlarına "www.ufkayolculuk.com"dan ulaşılabilir.

Çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025'te tek aşamada gerçekleştirilecek yarışmada, ilk 10'a giren yarışmacılara büyük derece ödülleri, ilk 300'e giren yarışmacılara ise çeşitli ödüller verilecek.

Başvuruların 12 Şubat'a kadar devam edeceği yarışma ile ilgili bilgiye ulaşmak ve kayıt yaptırmak için "www.ufkayolculuk.com" sayfası ile Ufka Yolculuk sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

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Yarın, 81 ilde aynı anda kitap okuma buluşması düzenlenecek

Yarın, 81 ilde aynı anda kitap okuma buluşması düzenlenecek

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