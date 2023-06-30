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Kültür

TRT 2 temmuzda her akşam bir filmi seyircilerle buluşturacak

TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları her ay sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
TRT 2 temmuzda her akşam bir filmi seyircilerle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, temmuzda da her akşam ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Temmuz ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Temmuz Cumartesi 21.30 Bir Zamanlar Sinema (Chhello Show)

2 Temmuz Pazar 21.30 Zoraki Kral (The King's Speech)

3 Temmuz Pazartesi 21.30 Solaris (Solyaris)

4 Temmuz Salı 21.30 Radyoaktif (Radioactive)

5 Temmuz Çarşamba 21.30 Çatlak

6 Temmuz Perşembe 21.30 Beyaz Sayfa (Carte Blanche)

7 Temmuz Cuma 21.30 Elveda Oğlum (Di jiu tianchang)

8 Temmuz Cumartesi 21.30 Akasyalar (Las Acacias)

9 Temmuz Pazar 21.30 Michael Clayton

10 Temmuz Pazartesi 21.30 Pal Sokağı Çocukları (A Pal utcai fiuk)

11 Temmuz Salı 21.30 Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo vadis, Aida?)

12 Temmuz Çarşamba 21.30 Kovan

13 Temmuz Perşembe 21.30 İki Gün ve Bir Gece (Deux jours, une nuit)

14 Temmuz Cuma 21.30 Memoria

15 Temmuz Cumartesi 21.30 Başka Bir Dünya (Un autre monde)

16 Temmuz Pazar 21.30 Doğruyu Söyle (Concussion)

17 Temmuz Pazartesi 21.30 Paralel Yaşamlar (La Pointe Courte)

18 Temmuz Salı 21.30 At Hırsızları (The Horse Thieves. Roads of Time)

19 Temmuz Çarşamba 21.30 Pota

20 Temmuz Perşembe 21.30 Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)

21 Temmuz Cuma 21.30 Klondike

22 Temmuz Cumartesi 21.30 Kutsal Ruh (Espiritu sagrado)

23 Temmuz Pazar 21.30 Yarının Adamı (The Tomorrow Man)

24 Temmuz Pazartesi 21.30 Kagemusha

25 Temmuz Salı 21.30 Rehineler (Zalozhniki)

26 Temmuz Çarşamba 21.30 Güvercin Hırsızları (The Pigeon Thieves)

27 Temmuz Perşembe 21.30 Anneye Giden Yol (Anaga aparar jol)

28 Temmuz Cuma 21.30 Beyaz İneğin Türküsü (Ghasideyeh gave sefid)

29 Temmuz Cumartesi 21.30 Luxor

30 Temmuz Pazar 21.30 Ay (Moon)

31 Temmuz Pazartesi 21.30 Dersu Uzala

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