"Star Wars: Empire Strikes Back In Concert" 26 Haziran'da İstanbul'da izlenebilecek
Bilim kurgu sinemasının en etkileyici serilerinden Star Wars'ın ikinci filmi "The Empire Strikes Back", 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 100 kişilik orkestra eşliğinde izleyicilerle buluşacak.
İstanbul
Piu Entertainment tarafından düzenlenen "Movies in Concert" etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası filme eşlik edecek.
Efsanevi besteci John Williams, En İyi Orijinal Film Müziği dalında Oscar Ödülü kazandığı 1977 yapımı Star Wars: Yeni Bir Umut'tan başlayarak Star Wars efsanesinin dokuz filminin de müziklerini yaptı. The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi ve Star Wars: The Rise of Skywalker filmlerinin müziklerinin her biri En İyi Orijinal Film Müziği dalında ödüle aday gösterildi.
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Williams'ın unutulmaz müzikleri, orkestra tarafından canlı olarak seslendirilirken dev beyaz perdede filmin tamamı orijinal dilinde İngilizce olarak Türkçe altyazı ile gösterilecek.
Etkinliğin biletleri biletinial.com, biletix.com, passo.com.tr ve bubilet.com.tr'den alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.