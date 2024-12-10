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Kültür

Sırbistan'da "Türk Kültür Günleri" etkinliği

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, "Türk Kültür Günleri" etkinliği başladı.

İsmail Özdemir, Aleksandar Niciforovic  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Sırbistan'da "Türk Kültür Günleri" etkinliği Fotoğraf: Aleksandar Niciforovic/AA

Novi Pazar

Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Mezunları Derneği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi.

Novi Pazar Türk Kültür Merkezi'nde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Başkonsolos Osman Peşmen, kültürel etkinliklerin halklar arasındaki ilişkileri geliştirdiğini kaydetti.

Peşmen, Novi Pazar kentinin de bulunduğu Sancak bölgesini Türkiye ve Sırbistan arasında köprü olarak gördüklerini, bölgede düzenlenen eğitim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlere destek verdiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında üç gün boyunca konserler, paneller ve film gösterimlerinin gerçekleştirileceğini dile getiren Peşmen, iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

"Türk Kültür Günleri" etkinliği, 11 Aralık'ta sona erecek.



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