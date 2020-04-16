Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 100'ü geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 103'e yükseldi.
Belgrad
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Niş şehrinde düzenlenen basın toplantısında, Sırbistan'da Kovid-19 salgınına dair güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı.
Kriz masası üyelerinden epidemiyolog Darija Kisic Tepavcevic, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının son 24 saatte 4 artarak 103'e çıktığını açıkladı. Tepavcevic, virüs tespit edilenlerin sayısının da 445 artarak 5 bin 318'e yükseldiğini duyurdu.
Kovid-19 tespit edilenlerin 3 bin 511'inin hastanelerde gözetim altında tutulduğunu aktaran Tepavcevic, bunlardan 128'inin ise solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti.
İyileşenlerin sayısının 443'e çıktığını belirten Tepavcevic, vaka/ölüm oranının ise yüzde 1,93'e gerilediğini kaydetti.
Öte yandan, Sırbistan Sağlık Bakanlığı verilere göre, ilk vakanın 6 Mart'ta tespit edildiği ülkede bugüne kadar 29 bin 472 Kovid-19 testi yapıldı.
Sağlık çalışanları arasında Kovid-19 bulaşanların sayısı 593'e yükselirken bunların 382'sinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.
Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Sırbistan'da 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken salgınla mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi tedbir alınmıştı.
Hafta içinde 17.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede, bu hafta sonu Paskalya nedeniyle cuma günü 17.00'den salı günü 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.