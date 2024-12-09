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Kültür

"Akıldan Kalbe" 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in rol aldığı "Akıldan Kalbe" filmi, 20 Aralık'ta vizyona girecek.

Ömer Mirza Şeker  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
"Akıldan Kalbe" 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu filmin senaryosunu Feyzioğlu ile Avni Tuna Dilligil kaleme aldı.

Üs Yapım ve Sinehane yapımı filmde Alışık, alışkanlıklarına sıkıca bağlı yaşayan, dışarıdan sert ve inatçı gibi görünen fakat özünde şefkatli "Sadık" karakterini canlandırdı.​​​​​​​

Aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelesini şefkatle aktaran yapım, hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatmayı da amaçlıyor.

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