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Kültür

Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" Bursa'da sanatseverlerle buluştu

Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", Türkiye turnesi kapsamında Bursa'da sahnelendi.

Fatma Nur Söğütlü  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" Bursa'da sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteriyi Iliko Sukhishvili yönetti.

Geleneksel kostümler ve koreografi eşliğinde sahnelenen gösteride, erkekler, savaşçı ruhları ve soylu duruşlarıyla, kadınlar ise zarif danslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatseverler zaman zaman dans grubuna alkışlarıyla eşlik etti.

Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan grup uzun süre alkışlandı.

Topluluk bugün Ankara TED Koleji Ata Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.


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