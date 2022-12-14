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Kültür

Sırbistan'da "Kadın... Filistin'in Yaşamı" adlı sergi açıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Filistinli sanatçı Rawan Anani'nin "Kadın... Filistin'in Yaşamı" adlı sergisi açıldı.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija   | 14.12.2022
Sırbistan'da "Kadın... Filistin'in Yaşamı" adlı sergi açıldı Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Saraybosna

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Filistin'in Belgrad Büyükelçiliği işbirliğinde başkentteki Etnografya Müzesi'nde açılan sergide, Filistin kadınının gücü ve yaratıcılığı anlatılıyor.

Anani, burada yaptığı konuşmada, eserlerinde Filistin'in folklor kıyafetleri, renkleri ve eski evlerini de anlattığını söyledi.

Filistin'in Belgrad Büyükelçisi Mohammed Nabhan da sanatçının sadece kadınları konu alan eserler ortaya koyduğunu işaret ederek "Neden kadın? Çünkü kadın toplumumuzda önemli bir yere sahiptir." dedi.

Sergi 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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