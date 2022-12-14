Sırbistan'da "Kadın... Filistin'in Yaşamı" adlı sergi açıldı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Filistinli sanatçı Rawan Anani'nin "Kadın... Filistin'in Yaşamı" adlı sergisi açıldı.
Saraybosna
Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Filistin'in Belgrad Büyükelçiliği işbirliğinde başkentteki Etnografya Müzesi'nde açılan sergide, Filistin kadınının gücü ve yaratıcılığı anlatılıyor.
Anani, burada yaptığı konuşmada, eserlerinde Filistin'in folklor kıyafetleri, renkleri ve eski evlerini de anlattığını söyledi.
Filistin'in Belgrad Büyükelçisi Mohammed Nabhan da sanatçının sadece kadınları konu alan eserler ortaya koyduğunu işaret ederek "Neden kadın? Çünkü kadın toplumumuzda önemli bir yere sahiptir." dedi.
Sergi 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.