Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" 22-25 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
Bu yıl 5.si Neşet Ertaş anısına düzenlenen Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" 22-25 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türk Kızılay çatısı altında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Balkon Film'in organizasyonunda hayata geçirilen festivalin basın toplantısı Salon İKSV'de gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, festivalin bu yıl Neşet Ertaş temasıyla yapılıyor olmasının manidar olduğuna değinerek, "Anadolu'yu dostluk, sevgi ve muhabbet ile karşılayan değerli bir isim Neşet Ertaş. Pir Sultan Abdal, Hacı Bayram Veli, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli veya Yunus Emre, Aşık Veysel, hepsi bu toprakların mayasını oluşturan isimlerdir. İnşallah bu değerler sinemanın gücü ve sizin aracılığınızla toplumla daha sık buluşacak." dedi.
"Filmlerin, empati duygusunu artıracağına inanıyorum"
Türk Kızılay Genel Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Dr. Kerem Kınık da Kızılay'ın insanın ızdırabını, dertlerini ve acılarını odağa alan bir varlık sebebi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İnsanın onurunu korumaya, güçlendirmeye çalışıyoruz ve derdini çözmek için başkalarını dayanışmaya, empatiye çağırıyoruz. Aslında insanlığa çağırıyoruz. Dolayısıyla sanat da buradan bir pencere açıyor insanlığa, bir teklifte bulunuyor. Tekrar düşünmek, empati yapmak için insanın belki aklına gelmeyen yönleriyle farklı gerçekliklerin görünebileceğini bize hissettiren bir şey sanat. Sanatın politika yapıcılarına yönelik etki oluşturucu ve baskı unsuru olduğunu 'Aylan' bebeğin sahile vurmuş bedeninde gördük. Biz klasörlerce Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletlere dosyalar yazdık göçmen politikaları konusunda ama bir tek fotoğraf karesi her şeyi değiştirdi. Bu etkide filmlerin, belgesellerin insanlığa daha çok fayda vereceğine, dayanışmayı ve empati duygusunu artıracağına inanıyorum." diye konuştu.
Kınık, festivalde "İnsani Bakış Bölümü" ile Kızılay'ın odaklandığı alanda belgesellerin yer alacağına dikkati çekerek, "Geçen yıl ödülü Kızılhaç hareketinin kurucusu İsviçreli Henry Dunant adına takdim etmiştik, bu yıl da Kızılay fikrini Henry Dunant'a öğreten Cezayirli Emir Abdulkadir adına, savaştığınız insanın onurunu koruma fikrini dünyaya anlatan Abdulkadir anısına takdim edeceğiz. Bu atmosferi Suriye, Somali, Arakan'daki mülteci kamplarına, sanata biraz uzak görünen insanlara taşımaya çalışıyoruz. Çünkü insanın bedeni acıktığı gibi ruhu da acıkıyor, bedeni yaralandığı gibi ruhu da yaralanıyor. İnsanın bütün boyutuyla desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Festival Başkanı Faysal Soysal ise her yıl festivali Anadolu'daki dostluğu harmanlayarak evrensel formlarla dünyaya ulaştıran sanatçılardan birine adadıklarını ifade ederek, "Bu yıl, bozkırımızın yanık sesi, Bektaşi, Garip, Abdal kültürünün belki son temsilcilerinden, o 'gönül' dediği şeyi dünyaya çok iyi anlatan, ömrünün sonuna kadar mütevazılığını koruyan Neşet Ertaş anısına yapıyoruz. 2018 yılında başlattığımız dostluk nefesi her yıl büyüyerek dünyayı sarıyor, kucaklıyor ve festivalimiz gittikçe aranan, takip edilen bir festival haline geliyor. Desteklerinden ötürü tüm sponsorlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
"Festival, Anadolu'daki dostluk mayasından doğdu"
Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, festivalin Anadolu'daki dostluk mayasından doğduğunu vurgulayarak, "Gelişen teknoloji giderek insanlığı daha kötü bir yere götürüyor. Buna Anadolu'daki muhteşem dostluk mayasının çomak sokabileceğini düşünüyoruz. Bu mayayı gelecek nesillerimize, çocuklarımıza nasıl taşıyabiliriz? Şöyle taşıyabiliriz, bütün dünyaya taşıyarak. Çünkü artık global hale gelmiş dünyada sınırlarınızın ötesine taşımadığınız hiçbir şeyi çocuklarımıza da taşıyamayız. Festivalimizin uluslararası olma kararı da buradan doğdu." diye konuştu.
Neşet Ertaş'ın taşıdığı geleneğin, gelecekte insanlığı yeniden inşa edebilecek bir maya taşıdığına işaret eden Şen, "Bu konuda çok özel bir panelimiz ve bir belgesel gösterimi de olacak. Orada şükür ki Hasan Saltık da konuşmuş, onu da dinlemiş olacağız. Ayrıca Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş da Almanya'dan etkinlik için gelecek." ifadelerini kullandı.
Ayla Algan ve Yusuf Sezgin'e onur ödülü takdim edilecek
Festivalde jüri üyesi, oyuncu Hande Soral, çok heyecanlı olduğunu ve "Dostluk Festivali"nin içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.
Soral, festivalde bu yıl "Onur Ödülü" verilen isimlerin, duayen oyuncu Ayla Algan ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran oyuncu Yusuf Sezgin olduğunu belirtti.
Festivalin Kısa Film Yarışma Seçkisinde Türkiye'den "Salto-Mortale", İtalya'dan "End of September", Şili'den "Estrellas Del Desierto", Türkiye'den "Birlikte, Yalnız", İran'dan "War and Color", Kırgızistan'dan "Warrior", Türkiye'den "Birth of the Two Departeds", Türkiye'den "Babamın Öldüğü Gün", Finlandiya'dan "Nesting", Kanada'dan "Clara is Gone", ABD'den "Finis Terrae", Türkiye'den "Karıncanın Ayak İzleri", İrlanda'dan "Scrap", Afganistan'dan "Shabnam" ve Polonya'dan "Vyraj" filmleri yer alıyor.
Türk Kızılay bir yapıma "İnsani Bakış Ödülü" verecek
58 ülkeden 522 kısa filmin başvurduğu festivalin, "İnsani Bakış" belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından "Kızılay İnsani Bakış Ödülü" verilecek. Ana yarışma seçkisinde 3 yapıma ödül sunulacak.
En iyi film ödülü 30 bin, Özel jüri ödülü 15 bin, mansiyon ödülü 10 bin Lira olarak belirlendi. Seçkide yer alan filme 15 bin Lira değerinde en iyi belgesel ödülü takdim edilecek. Festivalin Fono Film kategorisinde 30 bin Lira ödül verilecek, 40 yıllık hatır seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına dostluk ödülünü takdim edilecek.
"Dostluk" kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayata yansımalarını çoğaltmak niyetiyle yola çıkan festivalde film gösterimleri, söyleşi ve paneller, atölye çalışmaları, ustalık sınıfı ve özel seçki gösterimleri yapılacak.
58 ülkeden 522 yapım başvurdu
Avrupa yakasında Atlas Sineması, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması'nda gösterimlerin yapılacağı festivalin etkinlikleri ise Atlas Sineması, Akademi Beyoğlu, Artizan Sanat'ta düzenlenecek.
Bu yıl yarışma kategorilerine 58 ülkeden, toplam 522 yapım başvurdu. "Yarışma" kategorisine 189, "İnsani Bakış Belgesel Yarışması" kategorisine 89, "Panaroma" kategorisine 266, "Kırk Yıllık Hatır" kategorisine ise 13 film başvuru yaptı.