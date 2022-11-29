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Kültür

Sezai Karakoç Çorum'da anıldı

Çorum'da, Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefatının 1. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kemal Ceylan   | 29.11.2022
Sezai Karakoç Çorum'da anıldı

Çorum

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebince Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, geçen yıl 16 Kasım'da 88 yaşındayken hayatını kaybeden Karakoç anıldı.

Üniversite ve lise öğrencilerince Karakoç'un hayatı ve eserlerinin ele alındığı etkinliğe, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

3 gün sürecek program boyunca paneller düzenlenecek.



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