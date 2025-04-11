Dolar
38.06
Euro
43.34
Altın
3,233.09
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
82,546.00
BIST 100
9,350.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Rami Kütüphanesi'nde ortaokul öğrencileri için dergicilik eğitimi düzenlenecek

Genç nesilleri kültürel ve akademik anlamda desteklemek amacıyla Rami Kütüphanesi'nde, ortaokul öğrencilerine yönelik dergicilik eğitimi düzenlenecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Rami Kütüphanesi'nde ortaokul öğrencileri için dergicilik eğitimi düzenlenecek

İstanbul

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Rami Dergicilik Okulu" tarafından gerçekleştirilecek eğitimde öğrencilere, yazarlık, editörlük, tasarım ve ekip çalışması gibi alanlarda bilgi ve deneyim kazandırılarak kendi dergilerini oluşturma fırsatı sunulacak.

Yarın başlayacak eğitim, 17 Mayıs'a kadar her cumartesi saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimler, 11-14 yaş arasındaki gençleri geleceğin başarılı yazarları, editörleri ve tasarımcıları olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Programa katılanlar, dergi üretim süreçlerinin tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleyerek, eğitim sonunda kendi dergi ve fanzinlerini (kişisel yayın) oluşturma fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı
SNHR Direktörü Abdülgani, Suriye yönetiminin kendini tanıtması için ADF'nin önemli olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz
Antalya Diplomasi Forumu 2025 başladı

Benzer haberler

Rami Kütüphanesi'nde ortaokul öğrencileri için dergicilik eğitimi düzenlenecek

Rami Kütüphanesi'nde ortaokul öğrencileri için dergicilik eğitimi düzenlenecek

Yazar İbrahim Paşalı, İstanbul Mektebi'ne konuk oldu

Rami Kütüphanesi'nde ahşap restorasyonu konuşuldu

"2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"nde okuma kültürü ele alındı

"2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"nde okuma kültürü ele alındı
"2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" başladı

"2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" başladı

"Biyografi Kitaplığı" yarın Rami Kütüphanesi'nde açılacak

"Biyografi Kitaplığı" yarın Rami Kütüphanesi'nde açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet