Rami Kütüphanesi'nde ortaokul öğrencileri için dergicilik eğitimi düzenlenecek
Genç nesilleri kültürel ve akademik anlamda desteklemek amacıyla Rami Kütüphanesi'nde, ortaokul öğrencilerine yönelik dergicilik eğitimi düzenlenecek.
İstanbul
Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Rami Dergicilik Okulu" tarafından gerçekleştirilecek eğitimde öğrencilere, yazarlık, editörlük, tasarım ve ekip çalışması gibi alanlarda bilgi ve deneyim kazandırılarak kendi dergilerini oluşturma fırsatı sunulacak.
Yarın başlayacak eğitim, 17 Mayıs'a kadar her cumartesi saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek.
Eğitimler, 11-14 yaş arasındaki gençleri geleceğin başarılı yazarları, editörleri ve tasarımcıları olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
Programa katılanlar, dergi üretim süreçlerinin tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleyerek, eğitim sonunda kendi dergi ve fanzinlerini (kişisel yayın) oluşturma fırsatı bulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.