Dolar
18.79
Euro
20.36
Altın
1,909.33
ETH/USDT
1,522.10
BTC/USDT
20,754.00
BIST 100
5,437.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ankara’da "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidorjen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nın tanıtımını gerçekleştiriyor.
logo
Kültür

Rami Kütüphanesini 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti

Açılışı 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Rami Kütüphanesi, açılış sonrası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Salih Şeref   | 19.01.2023
Rami Kütüphanesini 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Rami Kütüphanesi Müdürlüğünün açıkladığı bilgilere göre, kütüphaneyi ilk 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti.

İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesini 14 Ocak'ta 30 bin, 15 Ocak'ta 47 bin, 16 Ocak'ta 12 bin, 17 Ocak'ta 11 bin, 18 Ocak'ta ise 13 bin 500 kişi ziyaret etti.

Vatandaşlar özellikle gençlik ve çocuk kütüphaneleri ve okuma salonlarına yoğun ilgi gösterirken, kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. İki milyondan fazla kitabın bulunduğu yapı 24 saat okuyucuya hizmet verecek.

Rami Kütüphanesi, 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Kütüphanede 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi dikkati çekerken, vatandaşlar için çorba ve çay dağıtımı yapan noktalar da yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara hasret kayak merkezleri "suni kar" ve "kar dondurma" yöntemlerine yöneldi
İç Anadolu'da şubattaki yağışlarla kuraklığın etkisinin azalacağı öngörülüyor
YTB Başkanı Eren: Türkiye farklı kıtalarda yüreği Türkiye'yle atan bir insan kaynağına sahip
Soğuk ve yoğun kar yağışıyla ünlü Sivas kış ayında adeta baharı yaşıyor
Yargıtayda geçen yıl 10 binden fazla terör davasında karar verildi

Benzer haberler

Rami Kütüphanesini 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti

Rami Kütüphanesini 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti

AK Parti "Türkiye Yüzyılı" temasıyla 23 başlıkta seçim beyannamesi hazırlıyor

Ziraat Bankası, Bosna Hersek'te 2 şube daha açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak
Emine Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı
Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet