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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti
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Politika

Emine Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışı yapılan Rami Kütüphanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sefa Mutlu   | 13.01.2023
Emine Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan paylaşımında, "250 yılı aşkın tarihi olan Rami Kışlası'nı çok amaçlı bir kültür merkezi ve her yaşa hitap eden bir kütüphane olarak milletimizin hizmetine kazandırmanın sevincini paylaşıyoruz. Ülkemizin en büyük, dünyanınsa en geniş alana yayılmış 3'üncü kütüphanesi. Milletimize hayırlı olsun.

2,5 milyonu aşkın kitaba ev sahipliği yapan kütüphanenin kitapseverlerin vazgeçilmez duraklarından birisi olacağına inanıyorum. 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 36 bin metrekarelik kapalı alanıyla restore edilen eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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