Rami Kütüphanesi'nde "Okuma Bayramı" düzenlenecek
Rami Kütüphanesi, 22 Şubat'ta yapılması planlanan ancak kar yağışı nedeniyle ertelenen "Okuma Bayramı"na 19 Nisan'da ev sahipliği yapacak.
İstanbul
Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, birinci sınıf öğrencilerinden oluşan 120 kişiyi buluşturan etkinlikle, çocuklara kitap sevgisinin aşılanması, kütüphane kullanımının öğretilmesi ve öğrenmenin eğlenceli hale getirilmesi amaçlanıyor.
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Gün boyu sürecek atölye ve etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de yaratıcı yönlerini keşfedecek.
Programda Dilek Kelebek masal anlatımı yapacak, Gül Çelik ise okuma zinciri etkinliği ve kütüphane eğitiminde çocuklarla bir araya gelecek.
Yaratıcı yazma, akıl oyunları, sanat ve drama atölyeleri, kitap ayracı ve kapak tasarım atölyelerinin de yapılacağı etkinlikte ayrıca sokak oyunları, kitap ödünç alma eğitimi, Esenyurt Ekrem İnci Ortaokulu'nun çocuk korosu konseri gerçekleştirilecek.
Etkinliğin sonunda tüm çocuklara hatıra hediyeleri, annelere ise teşekkür belgeleri verilecek. Etkinliğe kayıtlar, Rami Kütüphanesi'nin web sitesi veya sosyal medya profillerindeki etkinlik linki üzerinden yapılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.