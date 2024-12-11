Dolar
34.87
Euro
36.65
Altın
2,710.04
ETH/USDT
3,772.70
BTC/USDT
99,482.00
BIST 100
10,068.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
logo
Kültür

"Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi" sergisi sanatseverlerle buluştu

"Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi" adlı resim sergisi, Rami Kütüphanesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ahmet Esad Şani  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
"Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi" sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi ve Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı iş birliğinde gerçekleştirilen sergi, engelli bireylerle yapılan bir sanat yolculuğunun ürünü olarak hayata geçirildi.

Sergide, hem estetik açıdan hem de dayanışmanın ve insan potansiyelinin güçlü simgeleri olarak anlam taşıyan 50'yi aşkın eser yer alıyor.

Eser sahiplerinin kendilerini özgürce ifade ettiği tablolar, her biri bir anlatıya dönüşen motiflerle izleyicilerine derin duygusal bir deneyim sunuyor.

Sergi, Rami Kütüphanesi F1 Salonunda 13 Aralık'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emlak patronluğundan büyükelçiliğe: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack
SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

Benzer haberler

"Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi" sergisi sanatseverlerle buluştu

"Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi" sergisi sanatseverlerle buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet