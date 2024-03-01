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Kültür

"Müslüm Baba" adını taşıyan müzede anılıyor

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, "Müslüm Baba" olarak bilinen sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anılıyor.

Müslüm Etgü  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
"Müslüm Baba" adını taşıyan müzede anılıyor Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu Gürses adına, 1 Ekim 2013'te "Müslüm Gürses Müzesi" açıldı.

Müze, yaklaşık 3 yıl önce de Karaköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşam Parkı'ndaki yeni yerine taşındı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşyanın sergilendiği müze, 11 yıldır sevenlerini ağırlıyor.

Ziyaretçiler, sanatçının bal mumundan heykeli, taş plakları, güneş gözlüğü, tespihi, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları, kıyafetleri ve ayakkabıları gibi çok sayıda özel eşyasını görme imkanı buluyor.

"Herkesi en baba müzemize bekliyoruz"

Müzenin sorumlusu Adil Çakmak, AA muhabirine, Karaköprü Belediyesi olarak amaçlarının müzeye gelen tüm ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu söyledi.

Müzede sanatçıya ait anıları yaşattıklarını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Müslüm Gürses Müzesi yaklaşık 3 yıl önce Yaşam Parkı içerisinde daha büyük bir binaya taşındı. Misafirlerimiz pazartesi hariç her gün rehber eşliğinde 9.30-18.00 arası müzemizi ziyaret ediyor. Özellikle hafta sonları il dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçilerden dolayı yoğunluk oluyor. Müslüm Gürses sevenlerini ağırlarken bizler de mutluluk duyuyoruz. Gelen ziyaretçilerden, Müslüm Gürses ile ilgili her gün yeni şeyler öğreniyoruz ve onlarla o anları yaşıyoruz. 3 Mart Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümü, bundan dolayı içimizde bir burukluk olsa da onun kıyafetlerini, eşyalarını sergilediğimiz için mutluyuz. Müslüm Gürses Müzesi, Türkiye'nin en baba müzesi, herkesi baba müzemize bekliyoruz."

Sanatçının hayranlarından Servet Naim de Şanlıurfa için çok önemli bir sanatçı olan Gürses'in anısına açılan müzeyi ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Müslüm Gürses'in kendilerinde önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Naim, "Müzeye girişte bal mumu heykeli olsun, eşyaları olsun, dijital gösterimi olsun, bize o günlerden esintiler sundu. Bir genç olarak çok mutluyum. Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümü ancak bir Şanlıurfalı olarak mutluyum. Tüm gençler adına da müzenin kapılarını bizlere açan yetkililere çok teşekkür ederim." dedi.

"Bugün Müslüm Baba ile buluşmuş gibi oldum"

Abdullah Yıldız ise 3 Mart öncesinde müzeyi ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Böyle büyük bir sanatçının şarkılarını sürekli dinlediklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Müslüm Baba benim için çok önemli. Müzede böyle güzel eserleri, Müslüm Gürses'in eşyalarını, fotoğraflarını gördük. Bir nevi bugün Müslüm Baba ile buluşmuş gibi oldum. Özellikle fotoğrafı ve çakmağı beni çok etkiledi. Onun dışında giydiği kıyafetler olsun, ailesiyle çekilmiş özel fotoğrafları olsun, bütün arşivi var, görünce çok şaşırdım. İnternette bulamadığım bazı fotoğrafları da burada gördüm. Müslüm Gürses hayranları mutlaka bu müzeye gelsinler ve benim yaşadığım duygusal anları onlar da yaşasınlar isterim."

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