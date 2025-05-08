İbrahim Maalouf, 15 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da konser verecek
Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, "T.O.M.A-Michel-Ange'nin Trompetleri" konseriyle 15 Mayıs'ta başkentte sanatseverlerle buluşacak.
Ankara
CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Maalouf'un, 17'nci müzikal projesi olan "T.O.M.A-Michel-Ange'nin Trompetleri" konserleri devam ediyor.
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Bu kapsamda, caz, Arap makamları, elektronik altyapılar ve klasik Batı müziği bir araya getirilerek harmanlanmasıyla tanınan Maalouf, 15 Mayıs saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.
Konserle ilgili detaylı bilgiye "www.csoadaankara.ktb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.