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Kültür

İbrahim Maalouf, 15 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da konser verecek

Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, "T.O.M.A-Michel-Ange'nin Trompetleri" konseriyle 15 Mayıs'ta başkentte sanatseverlerle buluşacak.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İbrahim Maalouf, 15 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da konser verecek

Ankara

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Maalouf'un, 17'nci müzikal projesi olan "T.O.M.A-Michel-Ange'nin Trompetleri" konserleri devam ediyor.

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Bu kapsamda, caz, Arap makamları, elektronik altyapılar ve klasik Batı müziği bir araya getirilerek harmanlanmasıyla tanınan Maalouf, 15 Mayıs saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.

Konserle ilgili detaylı bilgiye "www.csoadaankara.ktb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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