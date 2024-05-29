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Kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi.

Merve Yıldızalp  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi

Ankara

Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergiyi gezdikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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