KazanForum, Helal Pazar etkinliğiyle kapılarını açtı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen uluslararası forum, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, törende yaptığı konuşmada, küresel helal ürün pazarının hızlı gelişim gösterdiğini söyledi.

Helal kavramının yalnızca ürünlerle sınırlı olmadığını ifade eden Minnihanov, "Bugün helal, derin manevi ve kültürel değerleri yansıtan, dünya çapında milyonlarca insanı birleştiren bütün bir yaşam felsefesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf : Hümeyra Ayaz/AA

Minnihanov, bölgede 150'den fazla helal sertifikalı üretici bulunduğunu ve helal ürün ihracatının arttığını paylaşarak, "Geçen yıl helal ürün ihracat hacmi 45 milyon dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre 3 kat artış anlamına geliyor. Eminim ki bu forum, Tataristan'ın tanıtımı için yeni fırsatlar yaratacak." diye konuştu.

Etkinliğe Rusya'nın farklı bölgelerinden ve yabancı ülkelerden yaklaşık 100 şirketin katıldığını belirten Minnihanov, verilen destek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Minnihanov, açılışın ardından Türk firmalarının da yer aldığı stantları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

İşbirliği ve helal ekonominin geliştirilmesi vurgusu

Helal Pazar açılışında konuşan Rusya'nın Tarım Bakan Yardımcısı Maksim Valerievich Markovich, İslam ülkeleriyle tarım ve gıda ticaretinde önemli işbirlikleri yürüttüklerini belirtti.

Markovich, "Bu tür ürünlerin tedarikini artırmak için önemli potansiyele sahibiz. İş dünyasıyla işbirliğinin genişletilmesi, Rus gıda ihracatının istikrarlı büyümesinin temelini oluşturuyor." dedi.

Fuarın iş bağlantıları kurulması ve sözleşmeler imzalanması açısından önemli olduğunu vurgulayan Markovich, etkinliğin Rus ve yabancı şirketler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini dile getirdi.

İslam Ticaretin Geliştirilmesi Merkezi (ICDT) Genel Direktörü Latifa El Bouabdellaoui de etkinliğin yalnızca bir fuar olmadığının altını çizerek, "Bu, ortak büyüme ve işbirliği potansiyelini barındıran stratejik bir platformdur." ifadesini kullandı.

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Genel Sekreteri Youssef Hassan Khalawi ise helal kavramının sadece ürünlerle sınırlı olmadığına işaret ederek, etik değerlerin önemine dikkati çekti.

Khalawi, "Helal sadece bir ürün değil, bir felsefedir. İş yapma biçimimizde ve insan ilişkilerimizde etik ilkeler her zaman ön planda olmalıdır." dedi.

"Türk lezzetini burada yansıtmaya çalışıyoruz"

Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nda faaliyet gösteren Alaturka Market çalışanı Mehmet Akif, Kazan’ın farklı dinlerin bir arada yaşadığı nadir şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Müslümanlarla Hristiyanların huzur içinde yaşadığı bir yer. Rusya da Müslümanlara yönelik etkinlikleri destekliyor." dedi.

Etkinliğin ticari hareketliliği artırdığını ifade eden Akif, "Bütün dünyanın gözü burada. Özellikle Müslüman ülkelerden, Afrika'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor." diye konuştu.

Sattıkları ürünlerin tamamının helal olduğunu vurgulayan Akif, "Et işindeyiz, Türk lezzetini burada yansıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kazan'da Türklerin özellikle hizmet sektöründe aktif olduğunu dile getiren Akif, "Yaklaşık 50-60 Türk kasabı var. Restoranlar, kasaplar ve Türk tatlıları burada çok popüler." değerlendirmesinde bulundu.