CSO Ada Ankara'da 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri
Başkent Kültür Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verildi.
Ankara
Festival kapsamında ünlü halk ozanı Ertaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla verilen konsere Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Konserde Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek, Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Ertaş'ın "Kesik Çayır Biçilir Mi?", "Neredesin Sen?", "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Sen Benimsin Ben Seninim", "Ah Yalan Dünya", "Acem Kızı"nın da aralarında olduğu türkülerini seslendirdi.
Hareketli türkülerin çaldığı sırada halk oyunları ekibi de sahnede gösteri yaptı.
"Neşet Ertaş'ın türküleri daha da zenginleşmiş bugün"
Konseri izleyen eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AA muhabirine, Ertaş'ın kendisi için özel olduğunu belirtti.
Ertaş'ın eserlerinin senfonik konserle icra edilmesinin "büyük bir olay olduğunu" söyleyen ve konseri zevkle dinlediğini ifade eden Atalay, "Neşet Ertaş'ın eserlerini tek bir sazla solo dinledim ama böyle bir senfoni orkestrasıyla, 40 kişilik bir orkestrayla ilk defa dinliyorum. Neşet Ertaş'ın türküleri daha da zenginleşmiş." dedi.
Atalay, festival dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u tebrik ederek, Ankara'da ilk defa yoğun kültür hareketi ve sanat faaliyetinin olduğunu söyledi.
"Neşet Ertaş'ı çok seviyorum"
Konseri izleyen Başkentlilerden Nihal Gürol da Ertaş'ı senfoni konseriyle anmanın çok iyi tercih olduğunu ve "Ah Yalan Dünya" eserini dinlerken çok keyif aldığını ifade etti.
Konsere katılan çocuklardan Kemal Salih Gönüllü de çok eğlenceli bir konser olduğunu ve ailece izledikleri Gönül Dağı dizisinde Ertaş'ın türkülerine yer verildiğini anlatarak, "Neşet Ertaş'ı çok seviyorum. En çok 'Bahçe Duvarından Aştım' eserini beğendim." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.