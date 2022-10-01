Başkent Kültür Yolu Festivali Carmina Burana açılış konseriyle başladı
Başkent Kültür Yolu Festivali, Alman besteci Carl Orff'un ünlü eseri Carmina Burana konseriyle başladı.
Ankara
CSO Ada Ankara Ana Salon'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Devlet Çoksesli Korosu ile Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'na eşlik ettiği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği konserde müzikseverler, görkemli açılış konserine şahitlik etmenin heyecanını yaşadı.
Sanatseverlerin yoğun alkışlarıyla eşlik ettiği konserde Carmina Burana, CSO Ada Ankara Ana Salon'da ilk kez seslendirildi.
Konser bitiminde sanatseverler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.
"İnanılmaz bir performanstı"
Konser sonrası düşüncelerini AA muhabiriyle paylaşan Zeliha Özdemir, "Bu kadar kaliteli bir orkestrayı bu kadar uygun bir ücrete izleyebildiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Sedat Karademir de sanatçıların performansını "inanılmaz" olarak değerlendirdi.
Melek Karademir ise özellikle çocuk korosunu çok beğendiğini belirterek, keyifli bir konser dinlediklerini söyledi.
Başkent Kültür Yolu Festivali, 23 Ekim'e kadar, 70 farklı noktada 500'den fazla etkinlikte Ankaralılar ve çevre illerdeki sanatseverleri bine yakın sanatçıyla buluşturacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.