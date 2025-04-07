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Kültür

Chicago müzikali Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak

Broadway'in uzun soluklu müzikallerinden "Chicago", Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hilal Uştuk  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Chicago müzikali Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, 1920’lerin ışıltılı dünyasında geçen eser, 15-20 Nisan'da sahnelenecek.

Tony Ödülü'nü 6 kez kazanan müzikal, iki kez Olivier Ödülü ve bir kez de Grammy'ye değer görüldü.

Orijinal Broadway prodüksiyonu olan eser suç, tutku ve şöhret dolu hikayesiyle sahnede olacak.

John Kander'ın müziklerine imza attığı eserin şarkı sözleri Fred Ebb'in imzasını taşıyor.

Eserde, "Razzle Dazzle", "Cell Block Tango" ve "All That Jazz" gibi unutulmaz şarkılar da yer alıyor.

Müzikalin biletleri passo.com.tr'de satışa sunuldu.

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