Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında yad etti.
Kaan Bozdoğan
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.