Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.