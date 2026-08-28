Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi, yol haritasına uyulmazsa Gazze'deki ateşkesin sonlanabileceğini söyledi

[1/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/20] Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[3/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[4/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[5/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[6/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[7/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[8/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[9/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[10/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[11/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[12/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[13/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[14/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[15/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[16/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.
[17/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.
[18/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.
[19/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.
[20/20] İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.