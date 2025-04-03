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Kültür

"Biyografi Kitaplığı" yarın Rami Kütüphanesi'nde açılacak

Rami Kütüphanesi ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan "Biyografi Kitaplığı", yarın Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
"Biyografi Kitaplığı" yarın Rami Kütüphanesi'nde açılacak

İstanbul

Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk biyografi kitaplığı niteliğinde olan bu proje için geçen yıl ekim ayında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlıklara başlanmıştı.

Tarihi kışladan kütüphaneye dönüştürülen Rami Kütüphanesi'nde faaliyetlerine açılacak Biyografi Kitaplığı'nda 10 bine yakın eser, yazarların, araştırmacıların ve kitapseverlerin istifadesine sunulacak.

Açılış töreni öncesinde Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı ve Dr. Rıdvan Kaşıkçı, dünyada ve Türkiye'de biyografi çalışmalarının ele alınacağı bir panel gerçekleştirecek.

Açılışta Biyografi Enstitüsü İcra Kurulu Üyesi Özge Kahya, Açık Kitap Vakfı Başkanı Ahmet Kot, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Taner Beyoğlu konuşacak.


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