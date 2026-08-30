KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alımlarına başladı

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yazılı açıklamasında ayçiçeği alımlarıyla yağ üretiminin hızlanacağını ve talepler doğrultusunda üretimde artış yapılacağını belirtti.

Sınırlı imkanlarına rağmen üreticilere yönelik hizmet ve desteklerini sürdürdüklerine işaret eden Erarslan, "Bu kapsamda 2026 yılı ürün alımları öncesi üretici ortaklarımıza 122 milyon liralık ayni ve nakdi destekte bulunduk. Piyasa şartları çerçevesinde ayçiçeği alımlarında üreticiyi mağdur etmeyecek en iyi fiyatı uygulayacağız. Yeni sezonda ürün rekoltesinin yüksek olmasını bekliyoruz. İklim koşulları geçen yıla göre bu sezon çok daha iyi geçti. Geçen yılki kuraklığı yaşamadık. Bu nedenle rekoltenin yüksek olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 kooperatifte ve alım merkezlerinde yeni sezon ürünleri almaya devam ettiklerini belirten Erarslan, şunları kaydetti:

"Bu sezonda yaklaşık 35 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. KARADENİZBİRLİK, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Birliğimiz, üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Üretici kesiminin sürekli olarak yeterli gelir elde edebilmesi ve üretimin devamını sağlama çabalarına da devam etmekteyiz."