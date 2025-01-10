Sıra dışı rollerin sevimli kahramanı: Öztürk Serengil

İstanbul
Tarih öğretmeni Turgut Bey ile ilkokul öğretmeni Sudiye Hanım'ın ilk çocuğu olarak, 2 Mayıs 1930'da Artvin'de dünyaya gelen Serengil, ailesinin görevlerinden dolayı çocukluğunu Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçirdi.
İlk öğrenimine Antakya'da başlayan Serengil, ortaokulu Giresun'da tamamladı. Çocukluğunda izlediği yazlık sinemalardaki filmlerden etkilenen Serengil, Giresun Lisesi'ni yarıda bırakarak, geleceğin ünlü bankeri "Kastelli" lakaplı Cevher Özden ve ünlü ressam Cemal Akyıldız ile 1949'da İstanbul'a geldi.
Usta oyuncu kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Trabzon Lisesi'ne geçti fakat çeşitli nedenlerle okuldan ayrıldı.
"Üçüncü Kat Cinayeti" ile sinemaya adım attı
Trabzon'dan sonra İstanbul'a taşınan sanatçı, 1950'lerin başında küçük rollerle sanat hayatına başladı.
Cemal Akyıldız'ın Babıali'deki atölyesinde reklam kapakları ve sinema afişleri çizen Serengil, 1953'te "Oğlum Edvard" ile profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım attı.
Öztürk Serengil, 1956'da vestiyer görevlisi olarak başladığı Oda Tiyatrosu'nda, 1958'de sahnelenen bir oyunda küçük bir rol alınca Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti ve 1959'da Şehir Tiyatrolarında görev aldı.
Ses Tiyatrosu'nda da bir süre dekor yardımcısı ve dansçı olarak çalışan sanatçı, "Üçüncü Kat Cinayeti" adlı filmdeki "kötü adam" karakteriyle sinemada profesyonelliğe adım attı.
Serengil, 1958'de rol aldığı "Karasu" filmiyle tanınmaya başladı.
"Twist Kralı" olarak anıldı
Zaman içinde argolu komedilerin aranan oyuncusu haline gelen usta oyuncu, hayatı boyunca yaklaşık 300 filmde oynadı.
Sanatçı Serengil, kendine özgü tiplemeleri, "kötü adam" karakterlerine getirdiği sevimli ve aykırı yorumuyla izleyicilerin beğenisini kazandı ve Türk sinemasına yeni bir ivme kattı.
Ekrem Bora ve Fikret Hakan'la gittiği Almanya'da "twist" dansıyla tanışan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra bu dansı kendi tarzına uyarladı ve "Twist Kralı" olarak anılmaya başlandı.
Absürt kelimelerle herkesin beğenisini kazandı
Ünlü oyuncu, "abidik gubidik", "yeşşe", "şepkemin altında", "kelaj" ve "bilekis" gibi kendi ürettiği birçok absürt kelimeyi, izleyicilerin diline pelesenk etti.
Öztürk Serengil, 1963'te oynadığı "Adanalı Tayfur" tiplemesiyle tanınırlığını arttırdı, 1966'da sinema oyunculuğunun yanı sıra şovmenliğe başladı.
TRT'de 1977'de yayınlanan "Gülünüz Güldürünüz" adlı yetenek yarışmasını hazırlayıp sunan Serengil, "En büyük jüri halktır. Halk ne isterse o olacaktır." dediği yarışma vasıtasıyla birçok ismi sahne ve sinema dünyasına kazandırdı. Kayhan Yıldızoğlu, Toto Karaca, Ali Sururi, Mürvet Sim, Erol Günaydın, Gazanfer Özcan, Münir Özkul, Altan Erbulak, Seyfi Dursunoğlu, Nejat Uygur ve Bedri Koraman'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, ünlü isimlerin seçtiği yarışmacılar, daha sonra halk jürisinin karşısında performans sergiliyordu.
"Yeşilçam'ı Benden Sorun" kitabına imza attı
Usta oyuncu, çeşitli dizilerde de rol aldı ve sanat hayatında "politik güldürü" tarzında çeşitli 45'lik plakları sevenlerinin beğenisine sundu.
Bir dönem kendi şirketini kurup film yapımcılığı da yapan Serengil, dönemin ünlü oyuncuları Fatma Girik ve Sadri Alışık'ın yanı sıra Ajda Pekkan ile ilk plağını çıkardı.
Hayatı boyunca dört kez evlilik yapan Serengil, kendi yaşamının özeleştirisini yaptığı "Yeşilçam'ı Benden Sorun" adlı kitaba imza attı.
Serengil, beyin ödemi sebebiyle iki kez ameliyat oldu. Geçirdiği felç nedeniyle ömrünün son bir yılında yürüyemez hale gelen sanatçı, konuşma merkezi hasar gördüğü için son günlerinde konuşma yeteneğini kaybetti.
Usta oyuncu, 11 Ocak 1999'da İstanbul Kozyatağı'ndaki evinde 69 yaşında vefat etti ve Çengelköy mezarlığına defnedildi.
Serengil'in rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:
"İstanbul Macerası", "Son Yuva", "Kaderin Önüne Geçilmez", "Meteliksiz Aşıklar", "Genç Osman", "Yaralı Arslan", "Son Karar", "Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere", "Yalancının Mumu", "Abidik Gubidik", "Babasına Bak Oğlunu Al", "Şepkemin Altındayım", "Cezmi Bond", "Yaşamak Ne Güzel Şey", "Hamsi Nuri", "Çulsuz Ali", "Babanın Evlatları", "Adana Urfa Bankası, İmparator".Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.