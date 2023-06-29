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Kültür

Bitlis'teki tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Serdar Adıyaman  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Bitlis'teki tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Selçuklu Meydan Mezarlığını, tarihi kümbetleri ve doğal güzellikleri geziyor.

Aydın'dan gelen Çağrı Bingöl, kentteki tarihi ve kültürel mekanları çok beğendiklerini söyledi.

Bingöl, "Bugün Ahlat'ın mağara evlerini gezdik. Daha sonra ise kümbetleri ve Selçuklu Mezarlığı'nı gezeceğiz. Buraların adını duyuyorduk ama gelmek nasip olmamıştı. Buralara gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel yerler." dedi.

Ankara'dan gelen Elif İlik de "Van Gölü Ekspresi ile geldik. İlk durağımız Ahlat Selçuklu Mezarlığı oldu. Çok uzun zamandır burayı merak ediyorduk. Trenden indiğimiz andan itibaren insanlar bize çok yardımcı oldu. Burada doğa, deniz ve tarih, üçü bir arada. Buradan da Van turu yaparak, Hakkari'ye gideceğiz. Bence herkes buraları gelip görmeli." ifadelerini kullandı.

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