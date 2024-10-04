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Kültür

Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bitlis'teki Hüsrev Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami'nin restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Berfin Sidar Aşit  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, kentin tarihi silüetinin ortaya çıkarılmasına yönelik proje kapsamında tarihi yapılarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Projenin tamamlanmasıyla tarihi mekanların kentin turizmine katkı sunacağını belirten Ayan, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi kadim şehir Bitlis'te de 3 eserimizin restorasyon çalışmalarını başlattık. Temmuzun sonu itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 3 işimizde, Hüsrev Paşa Hamamı'nda restorasyon çalışmalarını 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Eski eser restorasyonunda uygulama aşamasında ortaya çıkan yeni durumlardan dolayı süre noktasında bazen sarkmalar olabiliyor."

Hacı Begiye Cami ile Hazo Hanı'nda restorasyon çalışmalarının Hüsrev Paşa Hamamı ile koordineli devam ettiğini anlatan Ayan, "Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami restorasyon çalışmalarını tamamlayıp kasım sonu itibarıyla kullanıma açmayı planlıyoruz. Buradaki çalışmalarımız Koruma Kurulu tarafından onaylandı." dedi.

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