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Kültür

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 356 kişiye "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla bu yıl somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 356 sanatçıya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

Esin Işık  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 356 kişiye "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'nun 2023 yılı birinci dönem toplantısının yapıldığı bildirildi.

Toplantıda, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, halk ozanları-aşıkları-şairleri, zakirlik, mahalli sanatçı ve çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro alanlarında 356 kişinin Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazandığı belirtilerek, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısının 5 bin 975'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmayla Türkiye'deki geleneksel sanat ve sanatçıların desteklenmesi, yeni ustalar yetiştirilmesi, geleneksel sanatların üretim ve görünürlüğünün artırılarak, geniş kitlelere ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

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