"Aşk Mevsimi" filmi 2 Şubat'ta vizyona girecek
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği "Aşk Mevsimi" filmi, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
PPR Medya'dan yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in kaleme aldığı, Sugarworkz yapımı filmde başrolleri Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.
Dilan Çiçek Deniz'in "Şirin" isimli idealist bir ressamı canlandırdığı film, Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini konu alıyor.