Dolar
30.11
Euro
32.80
Altın
2,040.26
ETH/USDT
2,529.10
BTC/USDT
42,923.00
BIST 100
8,033.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Jason Statham'ın "The Beekeeper" filmi dünya gişelerinde birinci oldu

Ünlü aksiyon oyuncusu Jason Statham'ın başrolünde olduğu "The Beekeeper" (Arıcı: Ölüm Kovanı) filmi, vizyona girdiği ilk 2 günde dünya gişelerinde birinci oldu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Jason Statham'ın "The Beekeeper" filmi dünya gişelerinde birinci oldu

İstanbul

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre, film 12-14 Ocak hafta sonunda ABD'de 17 milyon dolar, gösterime girdiği diğer ülkelerden de 20,4 milyon dolar hasılat toplayarak dünya genelinde 37,1 milyon dolar ile vizyondaki diğer yapımların önüne geçti.

Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı ünlü internet sitesi Rotten Tomatoes'da da filmin izleyici puanı yüzde 93 oldu.

Boxoffice'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen yapımlar arasında 8. sırada yer alan "The Beekeeper"ı 20 bin 281 kişi izledi.

Jason Statham'ın bu yıl sinemalarda gösterime giren tek filmi olan yapım, IMAX, ScreenX ve 4DX formatlarında, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle sadece sinemalarda gösteriliyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Eski bir ajan olan Adam Clay, değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar verir. Dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenen Clay, bu işin kökünü kazımadan rahat etmeyecektir. Fakat dolandırıcıların bilmediği şey, Adam Clay'in eski bir 'Beekeeper' ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacağıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İstanbul'da motokuryenin ölümüne ilişkin davada karar
Fidan: (Kızıldeniz, Suriye ve Irak'ta yaşananlar) Gazze'deki savaş sarmalının giderek girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı
Kentsel dönüşüm tırları, proje ve kampanya bilgilendirmeleri için İstanbul'da

Benzer haberler

Jason Statham'ın "The Beekeeper" filmi dünya gişelerinde birinci oldu

Jason Statham'ın "The Beekeeper" filmi dünya gişelerinde birinci oldu

TRT ortak yapımı "Tay 2: Ebabil Takımı" vizyona giriyor

"Atatürk 1881 - 1919" vizyona giriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet