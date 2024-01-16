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Kültür

İrlandalı rock grubu Therapy İstanbul'da konser verecek

İrlandalı rock grubu Therapy, geçen yıl yayınladıkları son albümleri "Hard Cold Fire"ın turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.​​​​​​​

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
İrlandalı rock grubu Therapy İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Kariyerlerinde 16 stüdyo albümü geride bırakan grup, Michelin lastik fabrikasında kalite kontrol uzmanı olarak çalışan ve müzikle uğraşan Andy Cairns'ın bir konserde tanıştığı davulcu Fyfe Ewing ile bir araya gelmesiyle 1989'da kuruldu.

Epifoni organizasyonuyla 6 Şubat'ta Asmalımescit'te canlı müzik mekanı Blind'da sahne alacak olan Therapy, konserde yeni albümdeki şarkılarının dışında, "Diane", "Screamager" ve "Nowhere"in arasında olduğu hit parçalarını da seslendirecek.

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